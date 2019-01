"Le shutdown pourrait se prolonger longtemps" (Trump)

Au 12e jour de la fermeture partielle des administrations américaines, le "shutdown" pourrait se prolonger "un certain temps" encore, a prévenu mercredi Donald Trump qui cherche toujours à obtenir du Congrès qu'il finance son projet de mur à la frontière mexicaine.

Donald Trump ne change pas d'un iota sa position sur le mur qu'il veut édifier à la frontière du Mexique. Le locataire de la Maison Blanche a une nouvelle fois défendu l'efficacité de son projet: "La roue, le mur: il y a des choses qui ne vieillissent jamais". Il a aussi ironisé sur ceux qui jugent que construire un mur à la frontière est immoral, soulignant que le Vatican était entouré "du plus grand mur qui soit".

"Les 5,6 milliards sont un montant tellement petit et il s'agit de sécurité nationale. (...) La roue, le mur: il y a des choses qui ne vieillissent jamais". Donald Trump Président des Etats-Unis

Mais son obstination a engendré un blocage partiel des partielle de l'administration le 22 décembre en insistant pour que l'enveloppe des dépenses visant à son financement prévoie un montant de 5,6 milliards de dollars pour financer un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Cela fait donc maintenant 12 jours que l'administration US tourne au ralenti et, à en croire le président Trump, les choses ne sont pas prêtes de rentrer dans l'ordre. Les administrations resteront partiellement fermées "aussi longtemps qu'il le faudra", a insisté Donald Trump, disant craindre que la situation dure "un certain temps encore".

Blocage en vue chez les parlementaires

Les dirigeants démocrates et républicains du Congrès ont été invités à se rendre dans la journée de mercredi à la Maison blanche, où des responsables du département de la Sécurité intérieure leur exposeront les mesures envisagées pour assurer la sécurité à la frontière avec le Mexique. Le Sénat et la Chambre des représentants, dont c'est la rentrée après une courte pause pour le jour de l'An, doivent se réunir brièvement pour clore la législature 2017-2018 issue des élections de novembre 2016 qui ont porté au pouvoir Donald Trump et les républicains.

Ce jeudi, les démocrates seront majoritaires dans la nouvelle Chambre des représentants de la législature 2019-2020 issue des élections de mi-mandat du mois de novembre dernier. Au Sénat, les républicains restent majoritaires.

Vue en plein écran Au centre, la cheffe de file démocrate au COngrès, Nancy Pelosi, en route vers son rendez-vous avec le président Trump et les autres parlementaires. ©EPA

A la Chambre, les démocrates commenceront leur travail en examinant un plan de financement de l'administration en deux parties pour tenter de mettre fin au "shutdown". Ce plan comprend un texte visant à financer le département de la Sécurité intérieure aux niveaux actuels jusqu'au 8 février. Il alloue 1,3 milliard de dollars pour la clôture des frontières et 300 millions de dollars pour d'autres éléments de la sécurité frontalière, par exemple pour les caméras de surveillance. L'autre partie du plan permettrait de financer jusqu'au 30 septembre, fin de l'année fiscale, les services fédéraux qui ne sont plus financés, comme les ministères de la Justice, du Commerce et des Transports.

Aucune trace dans ce plan des cinq milliards de dollars réclamés par Donald Trump pour le Mur. De quoi faire dier au chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, que les républicains du Sénat n'approuveraient pas une mesure de dépense non soutenue par le président - alors même qu'ils en avaient voté une similaire le mois dernier. "C'est simple: le Sénat ne va pas envoyer au président quelque chose qu'il ne signera pas", a ainsi indiqué le porte-parole de Mitch McConnell. Le chef de file de la majorité républicaine au Sénat promet à présent d'attendre d'être certain qu'un texte puisse passer les deux chambres puis être promulgué par Donald Trump avant de le soumettre au vote. Un scénario qui semble toutefois impossible à réaliser, pour le moment.