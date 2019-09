Le spectre de l'impeachment pèse sur Trump

Cette première assertion s’accorde avec les informations déjà récoltées grâce au résumé de la conversation téléphonique du 25 juillet entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le Président ukrainien. Le milliardaire y demandait à son interlocuteur d’ enquêter sur le démocrate Joe Biden et son fils Hunter , ex-membre du conseil d’administration d’une compagnie gazière ukrainienne.

Pourtant, la plainte du lanceur d’alerte ne s’arrête pas là. Ce dernier affirme tenir ses informations d’une demi-douzaine de témoins à la Maison Blanche. Et il déplore des "efforts pour restreindre l’accès aux archives concernant l’appel" entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, y compris "la transcription mot à mot" de la conversation. Concrètement, la transcription aurait été retirée du fichier informatique dans lequel ce genre de document est habituellement conservé . Puis elle aurait été intégrée à un système utilisé pour stocker les informations classifiées ou sensibles.

Rudy Giuliani aussi

Le lanceur d’alerte évoque aussi les efforts de Rudy Giuliani, l’avocat personnel de Donald Trump, pour faire pression sur l’entourage du président ukrainien afin de faire avancer la requête de la Maison-Blanche. Rudy Giuliani aurait notamment voyagé à Madrid pour rencontrer un proche de Volodymyr Zelensky une semaine après le fameux appel. Les rôles du ministre de la Justice William Barr et du vice-président Mike Pence sont aussi questionnés.

D’autre part, la commission du renseignement de la Chambre des représentants a interrogé trois heures durant en audience publique le patron du renseignement américain Joseph Maguire . Ce dernier, accusé d’avoir refusé de transmettre la plainte du lanceur d’alerte au Congrès comme le veut la loi, s’est justifié avec des arguments techniques. Le signalement du lanceur d’alerte était "unique et sans précédent" , a-t-il seulement concédé, promettant de protéger sa sécurité et son anonymat.

La Maison-Blanche estime de son côté que les allégations du lanceur d’alerte ne sont "rien de plus qu’un recueil d’informations de seconde main et d’articles de presse – le tout ne montrant rien d’inapproprié". Et d’ajouter que Donald Trump n’a "rien à cacher". Sur Twitter, ce dernier a appelé les républicains à faire bloc: "Notre pays est en jeu!"