Le steak nous sauvera-t-il d'une guerre commerciale?

On se souvient de l'accolade et de l'accord du 25 juillet dernier entre le président des Etats-Unis Donald Trump et celui de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui avait pour ambition d'ouvrir une nouvelle phase dans les relations commerciales entre les deux ensembles, passablement compliquées par la hausse des tarifs américains sur l'acier et l'aluminium et les mesures européennes de rétorsion.