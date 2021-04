Le verdict dans l'affaire George Floyd est-il porteur d'espoir?...

La mort de George Floyd et le verdict de culpabilité du policier Derek Chauvin laissent espérer une prise de conscience des discriminations touchant les Afro-Américains. Mais ça sera long.

Déjà renvoyé des forces de l'ordre, l'agent de 45 ans connaîtra sa peine dans huit semaines. Il risque 12 ans et demi de prison, voire jusqu'à 40 ans si le magistrat conclut à l'existence de circonstances aggravantes.

Un tournant dans l'histoire

La vidéo de la mort de George Floyd, asphyxié par une pression prolongée sur son coup exercée pendant neuf minutes par Derek Chauvin et disant à de multiples reprises "I can't breathe", avait fait le tour du monde. Mais cette affaire constituera-t-elle véritablement un tournant? "Il s'agit d'un verdict historique qui risque en effet de marquer les États-Unis", estime Serge Jaumain, professeur d’Histoire contemporaine à l’Université libre de Bruxelles (ULB) et spécialiste de l'histoire de l’Amérique du Nord.