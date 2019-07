Les États-Unis et la Chine rouvrent les pourparlers sur fond de crispations

L’heure est à la discussion. La Chine et les États-Unis vont se réunir autour de la table des négociations à Shanghai ces mardi et mercredi. Une situation inédite depuis mai dernier et qui fait suite à la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping au G20 d’Osaka fin juin dernier. Les deux présidents ont accepté de rouvrir les discussions. Un événement qui suscite la curiosité des marchés et des investisseurs, mais aussi l’appréhension, peu d’observateurs estimant probable un dénouement à l’issue de cette rencontre.