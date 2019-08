Les Etats-Unis "pas prêts" à signer un accord avec la Chine (Trump)

Les Etats-Unis ne sont "pas prêts" à signer un accord avec la Chine, a déclaré ce vendredi Donald Trump, officialisant l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations entre les deux pays pour mettre fin à la guerre commerciale. "Nous ne sommes pas prêts à signer un accord" , a dit le président américain à la Maison Blanche juste avant de partir pour des congés dans son golf de Bedminster dans le New Jersey.

Les tensions très vives entre Pékin et Washington se sont accrues un peu plus depuis une dizaine de jours après la décision de l'hôte de la Maison Blanche de frapper toutes les importations de Chine de tarifs punitifs au 1er septembre. Wall Street a accueilli très froidement la nouvelle, amplifiant ses pertes du début de séance. Le Dow perdait 0,62%, le Nasdaq 0,96% et le S&P 500 0,75% à 16h15.