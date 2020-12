Les États-Unis restent les plus gros vendeurs d'armements

Lockheed Martin, le constructeur du F-35, est resté le plus important vendeur d'armes au monde en 2019.

Les entreprises d'armes américaines et chinoises se sont partagées le gros du marché mondial en 2019. Ensemble, les européennes dépassent de peu les chinoises.

Les 25 plus grands fabricants d'armes au monde ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 8,5% au cours de l'année écoulée, selon le dernier rapport du Stockholm international peace research institute (Sipri). Le premier pays exportateur reste les États-Unis, avec 5 de leurs groupes dans le haut du classement de 2019.

Les dépenses en matériel de défense ont continué à augmenter en 2019. Les 25 plus grandes entreprises de défense ont enregistré alors un chiffre d'affaires de 361 milliards de dollars. Soit cinquante fois le budget annuel des opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Un géant de l'armement sur deux est américain

Parmi ces entreprises figurent 12 sociétés américaines pesant pour 61% du chiffres d'affaires mondial. Les 5 plus grands fabricants US, à savoir Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon et General Dynamics, ont engrangé pour 166 milliards de dollars de ventes.

La Chine occupe la deuxième place du podium, avec un peu moins de 16% du commerce mondial d'armes, devant la Russie (3,9%). Les entreprises d’armement chinoises bénéficient fortement des programmes de modernisation de l’Armée populaire de libération et de la hausse du budget militaire.

En raison de sanctions consécutives à la guerre en Ukraine, les exportations d'armes en provenance de Russie sont, quant à elles, limitées. De plus, vu la situation économique - baisse des prix des matières énergétiques -, le pays a décidé de ralentir la modernisation de son armée.

Dassault bondit... à la 17e place

Six entreprises américaines et trois chinoises figurent dans le top 10. Seule une société européenne occupe le haut du classement, la britannique BAE Systems, à la 7e place. Mais elle est très fortement implantée aux États-Unis. Le groupe français Dassault a bondi de la 38e à la 17e place grâce aux exportations de Rafale en 2019.

L'Europe reste encore en ordre dispersé. Mais si l'on mettait certaines entreprises européennes ensemble, on pourrait arriver à des groupes européens du même niveau que ceux des États-Unis et de Chine. Les six entreprises d'Europe occidentale représentaient d'ailleurs, à elles seules, 18% des ventes, devant la Chine.

Si Airbus et Thales peuvent toutefois s'enorgueillir d'avoir la plus forte présence à l'étranger (24 pays chacun) - devant l'américain Boeing - cela s'explique surtout par le fait que les entreprises européennes sont plus internationalisées.