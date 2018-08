Les Etats-Unis suppriment 200 millions de dollars d'aides aux Palestiniens

Washington va supprimer 200 millions de dollars d'aides aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Les Etats-Unis vont supprimer 200 millions de dollars d'aides destinés aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza , a annoncé le département d'Etat.

"Nous avons entrepris un examen de l'aide américaine versée à l'Autorité palestinienne ainsi qu'en Cisjordanie et à Gaza pour nous assurer que ces fonds sont dépensés conformément aux intérêts nationaux des Etats-Unis et des contribuables américains", a expliqué le responsable du département d'Etat sous le sceau de l'anonymat.

"Suite à cet examen, et sur instruction du président (Trump), nous allons réorienter plus de 200 millions de dollars du Fonds de soutien économique pour l'année 2017 initialement affectés à des programmes en Cisjordanie et à Gaza."