Les États-Unis vont davantage privilégier les produits "made in USA"

Il y a aux États-Unis une loi fédérale datant de 1933 qui impose l'achat de biens produits sur le territoire américain pour les commandes publiques effectués par le gouvernement américain. C'est le Buy American Act . Aujourd'hui, l'administration US veut revoir ce texte pour en durcir les règles , selon un projet rendu public mercredi.

Une augmentation progressive

Actuellement, 55% de la valeur des composants des produits doivent provenir du sol américain. Washington veut monter à 60% dans l'immédiat, puis à 75% plus tard . Ce n'est pas une surprise: Joe Biden affiche son intention de privilégier les produits "made in America" , dans la lignée du protectionnisme de son prédécesseur Donald Trump , qui avait déjà fait passer la proportion des composants américains pour les produits finis manufacturés ou les matériaux de construction de 50 à 55%.

Une autre mesure est en préparation: elle consiste à instaurer un barème de prix préférentiels pour certains biens et composants produits aux États-Unis et jugés stratégiques, afin d'éviter à l'avenir des pénuries de biens importés. En effet, la pandémie de Covid a rappelé la très grande dépendance, souvent à l'égard de l'Asie, des pays développés pour des produits stratégiques comme le matériel médical, les semi-conducteurs, etc.