Les GAFA sur le gril du Congrès américain : "Ils ont trop de pouvoir"

Les patrons de Google, Amazon, Facebook et Apple ont comparu devant des députés américains inquiets de voir leur pouvoir menacer la libre concurrence et la démocratie.

Les GAFA ont-ils trop de pouvoir ? C’est pour répondre à cette question qu’après un travail d’enquête d’un an, une sous-commission du Congrès américain avait convoqué les patrons des quatre plus grandes firmes technologiques des États-Unis, Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Alphabet, Google) et Tim Cook (Apple), mercredi après-midi.