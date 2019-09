Les USA débloquent 3,6 milliards de dollars pour le mur de Trump

Pour débloquer ces fonds, le ministère américain de la Défense a décidé de "reporter" 127 projets de construction et de modernisation des locaux militaires aux Etats-Unis et à l'étranger prévus dans son budget 2019, a indiqué à la presse un porte-parole du ministère, Jonathan Hoffman.

Renforcement

Le ministre de la Défense Mark Esper "a décidé que ces projets de construction sont nécessaires pour soutenir l'usage des forces armées et le ministère de la Défense va donc mener 11 projets de construction militaire de barrière frontalière", a précisé Jonathan Hoffman au cours d'un point de presse.

La construction du mur, via onze projets distincts, devrait débuter dans 135 jours selon une autre source officielle du secrétariat à la Défense

"La longueur totale (...) est de 175 miles (281 kilomètres, NDLR)", a précisé le responsable des affaires de sécurité intérieure au Pentagone, Kenneth Rapuano. Il a précisé qu'il s'agit de renforcer des segments de barrière frontalière déjà existant mais considérés comme insuffisants, ainsi que de construire de nouveaux segments. Les zones considérées sont notamment situées près de Yuma (Arizona), El Centro et San Diego (Californie), Laredo et El Paso (Texas) .

Quels projets vont être suspendus? Selon le porte-parole du Pentagone, la moitié de l'argent récupéré de la sorte provient de projets à l'étranger, et l'autre moitié de projets domestiques. Des projets relatifs aux drones, à l'entraînement et aux commandes à l'étranger seraient concernés.

Décharger les militaires

La construction du mur, via onze projets distincts , devrait débuter dans 135 jours selon une autre source officielle du secrétariat à la Défense.

Cette décision va causer du tort à des projets importants déjà prévus pour soutenir nos membres en service dans des installations militaires à New York, aux USA et dans le monde.

La décision de réallouer des fonds militaires à la construction du mur a été décriée par le président de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, qui la qualifie de "gifle au visage" des membres des forces armées américaines. "Cette décision va causer du tort à des projets importants déjà prévus pour soutenir nos membres en service dans des installations militaires à New York, aux USA et dans le monde." Dans une déclaration, il a estimé que Donald Trump "cannibalisait" des fonds militaires déjà alloués pour "booster son égo et pour un mur qu'il avait promis que le Mexique financerait".