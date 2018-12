Les USA entament le déploiement de leur GPS de troisième génération

Le programme prévoit la mise en orbite de 32 satellites fabriqués par Lockheed pour un montant de 12,6 milliards de dollars. Le signal sera trois fois plus précis qu'actuellement.

Une fusée de SpaceX a décollé dimanche matin de Cap Canaveral, en Floride, pour placer en orbite un puissant satellite GPS de l'armée de l'air américaine qui représente le 21e tir et dernier de la société pour 2018.

L'engin transportait le satellite Global Positioning System III, qui doit se joindre à la constellation de 31 satellites GPS de l'US Air Force déjà opérationnels. Il s'agit du premier lancement dans le cadre du GPS de troisième génération, qui prévoit la mise en orbite de 32 nouveaux satellites fabriqués par Lockheed pour un montant de 12,6 milliards de dollars. Le deuxième est prévu pour la mi-2019.

Le nouveau satellite devrait offrir une précision trois fois supérieure à celle fournie par ses prédécesseurs et ce pendant plus longtemps, avec une durée opérationnelle prévue de quinze ans. Avec la génération GPS actuelle, la précision est de 3 à 10 mètres selon les conditions. Avec cette nouvelle génération, elle sera donc de 1 à 3 mètres. On captera mieux en ville, notamment quand on est dans une rue étroite entourée de bâtiments hauts car il y aura beaucoup plus de satellites disponibles donc plus de possibilités d'accrocher le signal. Ses capacités antibrouillage seront jusqu'à 8 fois supérieures.

Plusieurs milliards de personnes dans le monde comptent sur le dispositif GPS pour leurs activités financières, de transport ou encore agricoles. Le positionnement américain par satellites reste néanmoins un système militaire avant tout. La majeure partie des armements tirés sur les théâtres d'opérations sont guidés par GPS. La géocalisation est devenue indispensable pour toutes les opérations militaires.

L'Europe pour sa part se dote de son propre système mondial de navigation par satellites avec Galileo, qui surpasse tous les autres en termes de performance et de services. Galileo va atteindre une précision métrique pour les usages standards, mais qui pourra descendre à quelques centimètres pour les usages haut de gamme. Il faudra toutefois attendre 2020 pour que le système européen puisse offrir sa meilleure précision sur tout le globe. Le GPS et Galileo sont conçus pour être interopérables et complémentaires, mais peuvent aussi rester totalement indépendants l'un de l'autre.

Il s'agissait par ailleurs du premier lancement assuré par SpaceX pour une mission spatiale touchant à la sécurité nationale des États-Unis. Le décollage assuré dimanche représente un succès de taille pour la société d'Elon Musk, qui a mis des années à prendre pied sur le marché des lancements militaires, dominé par Lockheed et Boeing.

La société avait porté plainte en 2014 contre l'armée de l'air américaine après l'attribution sans appel d'offres à United Launch Alliance, une coentreprise de Boeing et Lockheed, d'un contrat de plusieurs milliards de dollars pour 36 lancements spatiaux. La firme a renoncé aux poursuites un an plus tard, l'US Air Force ayant accepté d'ouvrir le marché à la concurrence. L'année suivante, la société de Musk a décroché un contrat de 83 millions de dollars pour la mission qui devait avoir lieu initialement mercredi dernier. La société spatiale a indiqué que son lanceur était une version "rare et sacrifiable" car il n'avait pas l'intention d'en récupérer le premier étage après le lancement, ayant besoin de tout le carburant transporté pour hisser le satellite sur son orbite élevée.