Les USA vont financer des projets énergétiques en Europe centrale et de l'Est

"En signe de soutien à la souveraineté, la prospérité et l'indépendance énergétique de nos amis européens (...) Les Etats-Unis ont l'intention d'accorder jusqu'à un milliard de dollars de financements aux pays d'Europe centrale et de l'est membres de l'Initiative des Trois Mers ", qui réunit douze Etats membres de l'Union européenne, a déclaré le secrétaire d'Etat américain Mike Pompéo à la conférence sur la sécurité de Munich."Nous voulons galvaniser l'investissement du secteur privé dans leurs secteurs énergétiques afin de protéger la liberté et la démocratie dans le monde", a-t-il ajouté.

L'Initiative des Trois Mers réunit douze pays de l'Union européenne bordés par les mers Baltique, Adriatique et Noire. Cet espace s'étend de l'Estonie et de la Pologne au nord à la Croatie au sud et la Roumanie et la Bulgarie à l'est. Il a pour objectif de renforcer la coopération entre ses membres dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de la sécurité, notamment vis-à-vis de la Russie que nombre de ses membres considèrent comme une menace directe. Ils contestent notamment, comme les Etats-Unis, le projet de gazoduc Nord Stream 2 qui vise à doubler les livraisons directes de gaz naturel russe vers l'Europe occidentale en passant sous la mer Baltique pour arriver en Allemagne et en contournant donc l'est du continent.