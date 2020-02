Les cinq démocrates qui partent favoris dans l'Iowa

C'est dans l'Iowa, petit État du Midwest, que s'ouvre, ce lundi, la course à l'investiture démocrate en vue de la présidentielle américaine de novembre prochain. Onze candidats sont en lice, mais cinq sont sortis du lot ces derniers mois.

Il y a quelques mois, ils étaient une bonne vingtaine de candidats à briguer l'investiture démocrate en vue de la présidentielle américaine de novembre. Plusieurs ont déjà jeté l'éponge et ils ne sont plus "que" onze à être en lice alors que le processus de sélection du ou de la candidat(e) qui défendra les couleurs démocrates commence ce lundi avec le caucus de l'Iowa.

Qui sont les candidats qui font office de favoris à ce stade-ci? En sachant que qui brille dans l'Iowa prend une nette avance pour la suite des événements...

Joe Biden, le rassembleur

Vue en plein écran Joe Biden part grand favori des sondages depuis qu'il a annoncé sa candidature. ©REUTERS

Sa plateforme: L’ex-vice-président d’Obama mise sur la nostalgie de l’ère pré-Trump. Quoique modéré, il est contre l’assurance santé publique universelle, il a moins mis l’accent sur des propositions particulières que sur sa personne. Il se pose comme le candidat capable de rassembler un pays plus divisé que jamais.

Son trésor de guerre: Il a réalisé sa meilleure levée de fonds au quatrième trimestre – 22,7 millions de dollars – mais reste derrière Bernie Sanders et Pete Buttigieg.

Ses chances de gagner: C’est le seul qui peut compter sur un large soutien de la communauté afro-américaine. Depuis le début, il fait la course en tête en nombre de délégués probables même si certains États, comme l’Iowa et le New Hampshire, pourraient lui échapper. S’il perdait les deux, cela serait un sacré problème.

Bernie Sanders, le socialiste

Vue en plein écran Bernie Sanders a la cote auprès des jeunes. ©EPA

Sa plateforme: Il prône les mêmes idées depuis plus de 40 ans, ce qui lui vaut la palme de l’authenticité. Assurance santé universelle publique, université gratuite, légalisation du cannabis ou encore déclaration d’une urgence climatique font partie de ses plans phares.

Son trésor de guerre: C’est lui qui lève le plus d’argent – 34,5 millions de dollars au quatrième trimestre – bien qu’il n’accepte pas les contributions des grosses entreprises. Il peut aussi compter sur une campagne ultra-mobilisée avec de nombreux relais sur le terrain. Plusieurs stars de la gauche, comme Alexandria Ocasio-Cortez, le soutiennent.

Ses chances de gagner: Il est dans le top 3 des candidats depuis le début, mais des sondages l’ont donné premier dans l’Iowa et le New Hampshire (qui sera la deuxième étape de la course à l'investiture) ces dernières semaines. Il est extrêmement populaire chez les jeunes électeurs.

Elizabeth Warren, la progressiste

Vue en plein écran Elizabeth Warren a perdu un peu de son aura ces dernières semaines, mais elle reste une solide candidate. ©EPA

Sa plateforme: Également dans l’aile gauche du parti, la sénatrice du Massachusetts a peu ou prou les mêmes idées que son ami Bernie Sanders. Sa campagne a proposé des dizaines de plans ultra-détaillés, dont une taxe sur les super riches.

Son trésor de guerre: Elle a levé 21,2 millions de dollars au quatrième trimestre, soit moins qu’au trimestre précédent et surtout moins que ses trois principaux concurrents. Comme Bernie Sanders, elle mise sur les petits donateurs.

Ses chances de gagner: Après une période de grande popularité à l’automne, les sondages sont de moins en moins prometteurs. Elle reste à la troisième place au niveau national, mais quatrième dans l’Iowa. Elle plaît particulièrement aux plus diplômés, peut-être grâce à son style de "prof" très pédagogique.

Pete Buttigieg, le jeune modéré

Vue en plein écran Pete Buttigieg arrive troisième des intentions de vote dans l'Iowa. ©AFP

Sa plateforme: Le maire de South Bend, dans l’Indiana, se présente comme celui qui va dépoussiérer les institutions tout en prônant la modération sur le plan économique. Le candidat de 38 ans, seul homosexuel de la course, insiste aussi sur sa capacité à gagner dans un État du Midwest et sur sa foi religieuse, un appel du pied aux conservateurs.

Son trésor de guerre: Il est plus important que sa popularité dans les sondages. Il n’a pas hésité à accepter l’argent de riches donateurs, notamment dans le milieu de la Silicon Valley, si bien qu’il a levé 24,7 millions de dollars au quatrième trimestre, la meilleure performance, après celle de Bernie Sanders.

Ses chances de gagner: Elles semblent de plus en plus minces. Après des débuts de campagne en fanfare, il est crédité de 6,8% des voix au niveau national, mais il reste à la troisième place des intentions de vote dans l'Iowa, ce qui pourrait lui donner un peu d’élan. ll a toutefois du mal à convaincre les électeurs afro-américains.

Michael Bloomberg, le milliardaire

Vue en plein écran Michael Bloomberg a décidé de ne pas faire campagne dans l'Iowa. ©REUTERS

Sa plateforme: Le magnat des médias, ancien républicain, se voit à la fois comme un rempart contre le socialisme de Bernie Sanders et comme un candidat davantage capable de battre Donald Trump que Joe Biden, qu’il juge trop mou. Il est très engagé sur le thème de l’environnement.

Son trésor de guerre: Ce sont ses propres milliards, qu’il est prêt à dépenser sans compter ou presque. Il a récemment misé 34 millions de dollars sur des publicités en ligne afin de battre Donald Trump sur son propre terrain.

Ses chances de gagner: Il a décidé de ne pas faire campagne dans les quatre premiers États qui votent pour se concentrer sur le Super Tuesday du 3 mars. Pour l’instant, cela ne lui réussit guère: il reste sous la barre des 10% d’intentions de vote. Mais si Joe Biden est de plus en plus menacé par Bernie Sanders, alors l’establishment du parti risque de se chercher un nouveau poulain. C’est là que Michael Bloomberg aura une carte à jouer.

Et les autres?

Deux autres candidats pourraient créer la surprise: Amy Klobuchar et Andrew Yang. La sénatrice du Minnesota est une alternative à Joe Biden et Pete Buttigieg dans le camp des modérés. Elle mise sur la carte "Midwest" et sur le fait qu’elle n’a jamais perdu une élection. Elle recueille moins de 5% des intentions de vote au niveau national mais un peu plus de 9% en Iowa.

Andrew Yang n’appartient pas au monde politique et aime porter son costume sans cravate. Cet entrepreneur de la tech n’a que peu de chances de remporter l’investiture. Son idée phare, le revenu universel, n’a pas encore convaincu le grand public. Il est crédité de moins de 5% des voix au niveau national. Mais il est apprécié par les jeunes hommes et peut donc faire perdre quelques points à Bernie Sanders.