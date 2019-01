Les conséquences concrètes du shutdown aux Etats-Unis

Des fonctionnaires qui ne sont pas payés, des contribuables qui attendent d’être remboursés par le fisc, des agriculteurs sans subsides et des analystes en manque de statistiques, voilà le visage du shutdown qui paralyse l'administration américaine depuis le 22 décembre.

Le "shutdown" qui entre ce mercredi dans son 19ème jour, et approche ainsi du record de 1995 (21 jours), commence à nettement faire sentir ses effets. Pas moins de 800.000 fonctionnaires de neuf administrations différentes (dont les ministères de la Justice, du Trésor et de la Sécurité intérieure) ne sont pas payés, des millions d’Américains n’ont plus accès à des services publics parfois essentiels.

D’après Standard & Poor’s, le shutdown coûterait 1,2 milliard de dollars par semaine à l’économie américaine.

Mais que se passe-t-il concrètement lorsque l’on regarde derrière ces chiffres, comment les Américains sont-ils impactés?

Les fonctionnaires

Les fonctionnaires touchés par le shutdown seront payés dès que la situation sera réglée. Mais pour beaucoup d’entre eux, la situation pose déjà de gros problèmes. D’après le Washington Post, ils sont 14% à toucher un salaire annuel de moins de 50.000 dollars brut par an, ce qui n’est beaucoup aux standards américains. Ces gens-là consomment déjà nettement moins. Leurs collègues habituellement mieux payés ont également dû s’adapter, une situation qui touchera durement le tissu économique de Washington DC, du Maryland et de Virginie (où l’on retrouve le plus de fonctionnaires fédéraux) si elle devait perdurer.

Mais certains postes de dépense ne sont pas flexibles, c’est le cas des traites hypothécaires. D’après l’agence immobilière Zillow, il y en aurait en moyenne pour 249 millions de dollars de remboursements mensuels. Certains organismes et syndicats proposent dès lors des prêts à taux zéro ou réduits aux fonctionnaires qui ont besoin d’aide pour faire face à leurs dépenses.

Les contribuables

L’administration Trump a ordonné en début de semaine aux services des contributions de faire en sorte que les contribuables qui ont droit à un remboursement d’impôt reçoivent leur argent. C’est une première en cas de shutdown. Mais ces contribuables devront prendre leur mal en patience. Le fisc doit en effet rappeler une partie de ses fonctionnaires actuellement en chômage technique pour pouvoir appliquer la mesure.

Les pauvres... et les fermiers

La fermeture partielle du ministère de l’Agriculture pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les millions de défavorisés à qui il distribue tous les mois des bons alimentaires. D’après le New York Times, 40 millions de personnes ne pourraient plus recevoir cette aide à partir du mois prochain. Sans parler des milliers d’agriculteurs qui comptaient introduire des demandes de subsides pour les aider à faire face à la chute de leurs exportations vers la Chine (catastrophiques pour certains) dans le contexte de la guerre commerciale que se livrent Washington et Pékin.

Les analystes

Le département du Commerce fait partie des administrations touchées. Il n’est donc plus en mesure de publier ses statistiques au grand dam des analystes et autres experts économiques. Jusqu’à présent, il a déjà dû reporter la publication des chiffres du commerce extérieur, des commandes des entreprises et des ventes de nouveaux logements. La semaine prochaine, ce sont les statistiques, très suivies, des ventes au détail pour le mois de décembre qui pourraient manquer à l’appel.

Les voyageurs

Le shutdown n’a pas d’impact sur les personnes souhaitant se rendre aux États-Unis. Les services consulaires américains restent ouverts et toute personne ayant besoin d’un visa peut dès lors l’obtenir. A leur arrivée dans des ports et aéroports américains, les voyageurs restent soumis aux mêmes contrôles qu’habituellement. Mais les temps d’attente peuvent être plus longs à certains endroits. L’Administration de la sécurité dans le secteur des transports, dont les fonctionnaires travaillent sans solde, a en effet enregistré une hausse de ses agents absents pour cause médicale depuis le début du shutdown.

Vue en plein écran Certains musées sont fermés, mais la Statue de la Liberté est toujours accessible. ©AFP

Les musées fédéraux qui constituent l’une des principales attractions touristiques de Washington DC ont fermé leurs portes. A New York, si la Statue de la Liberté et Ellis Island restent accessibles, c’est parce que le gouverneur Andrew Cuomo a décidé d’allouer 65.000 dollars par jours du budget de l’Etat au fonctionnement du site. De nombreux parcs nationaux restent ouverts à travers le pays, mais les services habituellement proposés à leurs visiteurs n’y sont plus forcément assurés.

Même les migrants...

La plupart des tribunaux traitant les dossiers d’immigration ont fermé leurs portes. Voilà qui ne fait qu’allonger la liste des milliers de migrants attendant d’être fixés quant à leurs chances de pouvoir rester aux États-Unis ou non. Des migrants que le président Trump aimerait moins nombreux. C’est bien pour cela qu’il veut construire un mur à la frontière mexicaine, le fameux mur que les démocrates du Congrès ne veulent pas financer et qui est aujourd’hui à l’origine du shutdown.