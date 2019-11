Les créations d'emploi US supérieures aux attentes, les marchés en hausse

En octobre, le marché du travail américain a mieux résisté que prévu. Les créations d'emploi sont plus importantes qu'estimées malgré un contexte commercial et social difficile.

Le marché du travail aux Etats-Unis a ralenti en octobre mais il a mieux résisté qu'attendu. Et ce, malgré l'impact des tensions commerciales qui planent toujours et du long conflit social au sein du groupe automobile General Motors.

En octobre, on a recensé 128.000 créations d'emplois non-agricoles alors que les économistes en prévoyaient 89.000.

Par contre, malgré cette hausse, l'emploi a reculé dans la branche automobile et pièces détachées à cause de la grève chez General Motor. Cette grève, la plus importante depuis les années 70, a débouché sur un accord salarial.