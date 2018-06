Les démocrates américains plus divisés que jamais

Le Parti démocrate est dans la tourmente. À quelques mois des élections de mi-mandat, les divisions internes sont plus que jamais visibles et risquent de fragiliser un parti qui espère pourtant remporter le Congrès . La victoire mardi d’une novice en politique, Alexandria Ocasio-Cortez , une militante latino-américaine de 28 ans née dans le Bronx, partisane de Bernie Sanders, face à un ténor des démocrates, Joe Crowley , 56 ans, numéro quatre du parti à la Chambre des représentants, est un véritable coup de tonnerre électoral.

Une victoire pour Trump et les républicains

Alexandria Ocasio-Cortez, encartée chez les socialistes démocrates américains, et qui n’avait jamais été élue, a battu les statistiques en s’appuyant sur un programme socialiste et sur la classe moyenne dont elle est issue. Sa victoire avec 15 points d’avance sur son adversaire est une véritable claque pour l’establishment démocrate. Bernie Sanders, sénateur démocrate socialiste du Vermont, capable de recueillir plus de 13 millions de voix en 2016, a ainsi suscité des vocations et galvanisé les jeunes socialistes.