Les droits de douane américains sur certains produits chinois repoussés

Le gouvernement américain repoussera l'imposition de droits de douane de 10% sur certains produits chinois importés , dont les téléphones mobiles et les ordinateurs portables, droits qui auraient dû s'appliquer le mois prochain. C'est ce qu'a annoncé ce mardi l'Office du représentant au Commerce américain (USTR).

Le pétrole a immédiatement grimpé de 3% suite à cette annonce. Vers 16H10, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 60,28 dollars à Londres, en hausse de 2,92% par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour livraison en septembre s'échangeait à 56,19 dollars, 2,31% de plus que la veille.

Des produits dont les droits sont repoussés au 15 décembre sont "les ordinateurs, les consoles de jeu vidéo, certains jouets, les écrans d'ordinateur et certains produits de confection et de la chaussure."

Les autres produits, dont les droits sont repoussés au 15 décembre, sont "les ordinateurs, les consoles de jeu vidéo, certains jouets, les écrans d'ordinateur et certains produits de confection et de la chaussure", explique l'USTR dans un communiqué. Un autre groupe de produits bénéficiera des mêmes conditions "sur la base d'éléments touchant à la santé, à la sécurité, à la sûreté nationale et d'autres éléments".