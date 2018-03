"Les droits de douane feront plus de mal que de bien" aux Etats-Unis

Représailles, forte inflation... les économistes américains sont inquiets face aux droits de douane imposés par Donald Trump sur les importations américaines d'acier et d'aluminium.

Les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump sur les importations d'acier et d'aluminium feront plus de mal que de bien à l'économie américaine, estime une majorité d'économistes.

Ils sont ainsi 104 à avoir été sondés entre le 5 et le 13 mars. Nombre d'entre eux prédisent des révisions à la hausse des taux par la banque centrale américaine, mais surtout, ils redoutent une guerre commerciale.

"Ce n'est pas nouveau. Nous avons déjà eu des batailles commerciales par le passé. Mais ce qui est différent cette fois, c'est la persévérance et le sentiment que nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg sur le protectionnisme", a déclaré Ethan Harris, responsable de l'économie mondiale chez Bank of America. "Ce qui est aussi inquiétant ici, c'est le risque de dérapage. Il n'y a aucun signe de relâchement dans cette course vers le protectionnisme au regard de la fréquence des nouvelles propositions qui augmente. Ce serait très surprenant qu'il n'y ait pas avec le temps des mesures de rétorsion calculées de la part des grands partenaires commerciaux."