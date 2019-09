Les élections présidentielles de 2020 déjà menacées aux USA

Des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux aux vidéos truquées , les menaces qui pèsent sur les élections de 2020 aux Etats-Unis sont nombreuses, sans compter les plus dangereuses potentiellement: celles qui n'ont encore été imaginées.

directeur du Brookings Institution's Center for Technology Innovation

Dernière arrivée dans la panoplie des professionnels des fausses nouvelles, la vidéo "deepfake" ("profondément fausse") a fait son apparition sur les réseaux, où le son et l'image ont été modifiés grâce aux technologies d'intelligence artificielle. Ces vidéos peuvent de façon très convaincante, faire dire n'importe quoi à des candidats politiques ou les déshabiller, virtuellement.

Compte tenu du nombre record de femmes et de candidats issus de minorités, "il est totalement possible qu'on voit surgir des vidéos 'deepfake' avec des fausses images peu flatteuses", "réalisées pour les discréditer", écrit dans un rapport en ligne Darrell West, directeur du Brookings Institution's Center for Technology Innovation. "Il est très facile de manipuler des photos ou des vidéos pour mettre quelqu'un dans une situation compromettante".