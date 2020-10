Les espoirs d'un plan de relance font la pluie et le beau temps à Wall Street

Les actions américaines ont lourdement chuté ce jeudi alors que les demandes d'allocations de chômage ont atteint un plus haut depuis août et aggravé les inquiétudes concernant le ralentissement de la reprise économique. New York s'est toutefois bien repris après que le président Trump s'est dit prêt à faire un geste pour débloquer les négociations sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine avant l'élection présidentielle du 3 novembre.