Les grands électeurs votent pour formaliser la victoire de Joe Biden

Trump poursuit le "combat"

Mais depuis la Maison Blanche, Donald Trump continue de dénoncer sans preuves "l'élection la plus truquée de l'histoire américaine", comme il l'a encore tweeté dimanche. "Comment des États et des responsables politiques peuvent-ils confirmer une élection où la fraude et les irrégularités ont été démontrées?", a-t-il même demandé. Or justement, son camp n'a pas été en mesure d'apporter le moindre élément probant pour étayer ses accusations, et ses recours en justice ont quasiment tous été rejetés... Humiliation ultime, la Cour suprême, pourtant profondément remaniée par Donald Trump qui a nommé trois juges et conforté ainsi la majorité conservatrice désormais forte de six membres sur neuf, a rejeté la semaine dernière deux recours républicains sans même s'en saisir sur le fond.