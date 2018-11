Les guerres post-11 septembre ont coûté 5.900 milliards de dollars aux Etats-Unis

D'après le Watson Institute of International and Public Affairs de la Brown University, les guerres menées par les Etats-Unis depuis les attentats du 11 septembre leur auront coûté 5.933 milliards de dollars d'ici 2019. C'est bien plus que les estimations avancées par le Pentagone.

Les guerres menées par les États-Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001, au cours desquelles plus de 480.000 personnes (civils, militaires, contractants, journalistes et travailleurs humanitaires) auraient déjà perdu la vie, leur ont coûté cher, très cher. D’après une étude du Watson Institute for International and Public Affairs de la Brown University (Rhode Island), l’une des plus prestigieuses universités américaines, l’ardoise totale devrait se chiffrer à un peu plus de 5.900 milliards de dollars d’ici 2019.

On est loin des estimations avancées par le Pentagone, pour qui le coût cumulé de ces guerres, que le pays mène essentiellement (mais pas exclusivement) en Afghanistan, au Pakistan, en Irak et en Syrie, n’atteint actuellement "que" 1.700 milliards de dollars.

Vue en plein écran ©MEDIAFIN





Dépenses connexes

Pourquoi un tel écart? D’après l’auteure de l’étude, Neta Crawford, c’est tout simplement dû au fait que, dans ses estimations, le Pentagone fait l’impasse sur toute une série de dépenses associées à ces guerres et qui entrent dans le budget d’autres ministères américains, dont le département d’État (en termes de support aux opérations militaires sur le terrain) et celui de la Sécurité intérieure (en termes de lutte contre le terrorisme). En prenant en compte ces dépenses-là, on arrive déjà à un coût de 3.864 milliards de dollars.

Mais à cela, il faut encore ajouter les milliards de dollars qui ont déjà été dépensés pour financer les soins prodigués aux vétérans de l’armée américaine et leur verser leurs allocations d’anciens combattants. Crawford va même plus loin en intégrant à ses calculs les sommes qui seront dépensées à cet effet d’ici 2058. Elle arrive ainsi à un coût supplémentaire de 1.353 milliards de dollars.

Enfin, la politologue prend en compte les intérêts versés sur les emprunts qui ont dû être contractés par les États-Unis du fait qu’ils ont choisi de ne pas financer ces guerres par de nouveaux impôts ou par des obligations de guerre (au rendement plus faible que des obligations classiques, NDLR). Il y en aurait ici pour pas moins de 716 milliards de dollars, un coût qui ne fera qu’augmenter au cours des prochaines années, voire décennies, surtout qu’il n’y a "pas de stratégie pour mettre finaux guerres" actuellement menées par les États-Unis, note-t-elle.

Manque de transparence

Crawford n’y va pas par quatre chemins. "A long terme, l’économie américaine aura des difficultés à soutenir ce niveau de dépenses militaires directes et associées et les déficits (budgétaires) qu’elles entraînent", écrit-elle dans son étude. Pour elle, il s’agit d’un "problème budgétaire à long terme qui affectera les générations futures".

"Cette administration et les précédentes n’ont pas fait preuve de clarté au sujet de leur utilisation des fonds débloqués." Neta Crawford Co-directrice du projet "Coût de la guerre" à la Brown University