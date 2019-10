Les langues commencent à se délier au sein du camp Trump

Encore timides

"S’il y avait un vote secret sur l’impeachment, il récolterait un soutien républicain important", parie David Wasserman, qui suit les élections au Congrès pour le site non partisan Cook Political Report, interrogé par le New York Times. Certaines émissions du câble, très regardées le dimanche, n’ont d’ailleurs pas réussi à programmer d’invités de la Maison-Blanche ou de la chefferie républicaine. Parce qu’ils ne croient plus eux-mêmes aux arguments préparés par leur camp?