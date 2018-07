Les membres de l'administration Trump bannis des restaurants

"Cet homme est en train de nuire, de manière directe et significative, à la santé et à l'avenir de mon enfant -et de tout enfant- avec ses décisions de revenir en arrière sur les réglementations environnementales au profit des grandes corporations , tout en utilisant l'argent du contribuable pour financer un train de vie de luxe", a écrit Kristin Mink sur Facebook.

Dans la vidéo -déjà consultée plus de 200.000 fois-, elle va voir Scott Pruitt, son enfant au bras, et lui dit: "Je voulais juste vous exhorter à démissionner à cause de ce que vous êtes en train de faire à l'environnement et à notre pays. Nous méritons d'avoir quelqu'un à l'EPA qui protège vraiment notre environnement, quelqu'un qui croie au dérèglement climatique et le prenne au sérieux."