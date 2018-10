Les quatre sujets phares des "midterms"

Rarement des élections de mi-mandat auront autant tourné autour de la personnalité du Président des Etats-Unis . Ici aussi, Donald Trump aura donc bousculé les habitudes. Ce qui ne veut pas dire qu’on n’a parlé que de ses tweets ou des polémiques émanant quasi quotidiennement de la Maison-Blanche pendant cette campagne. D’autres sujets sont en effet parvenus à s’imposer. Quatre d’entre eux ont particulièrement retenu l’attention des médias et des commentateurs politiques américains ces dernières semaines: les soins de santé, l’immigration, le droit de vote et la mobilisation des femmes.

Les soins de santé

L’immigration

Conscient que les républicains partent avec un net handicap sur le dossier des soins de santé, le président Trump s’est démené pour détourner l’attention des électeurs vers d’autres problématiques et raviver l’enthousiasme de sa base. Et le sujet qui a eu la cote ces derniers jours, c’est la fameuse caravane de migrants partis le 13 octobre du Honduras pour venir tenter sa chance aux Etats-Unis. Des migrants parmi lesquels se trouveraient des membres de gangs ou des terroristes musulmans, selon Trump. La caravane a beau avoir perdu une grande partie de ses "voyageurs" (de 7.000 au départ, ils ne seraient plus que 4.000 tout au plus) et se trouver à plusieurs semaines de marche des Etats-Unis, il a même décidé d’envoyer 5.000 soldats à la frontière mexicaine.

Le droit de vote

Et de fait, une vingtaine d’États ont ainsi fixé ces dernières années des règles plus strictes en matière d’identification des électeurs. Un exemple parmi d’autres: en Géorgie, où la démocrate Stacey Abrams pourrait devenir la première femme noire gouverneur de l’État, pas moins de 53.000 dossiers d’inscription d’électeurs ont été suspendus. La plupart concernent des électeurs noirs.

Les femmes

Au final, l’élément le plus marquant de cette campagne, ce sera sans doute la mobilisation historique des femmes. Elles sont 257 à briguer un siège au Congrès (235 à la Chambre et 22 au sénat), un record. Et ces femmes sont majoritairement démocrates. Mais ce qui inquiète le plus les républicains, c’est la mobilisation des électrices. Les femmes votent en effet plus facilement pour des démocrates et le moins que l’on puisse dire, c’est que le président Trump n’est pas très populaire auprès de cet électorat.