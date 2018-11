Les sanctions américaines contre l'Iran entrent en vigueur

Les Etats-Unis ont rétabli ce lundi de nouvelles sanctions contre les secteurs pétrolier et bancaire iranien. Donald Trump compte ainsi convaincre l'Iran d'engager des négociations sur l'arrêt de ses programmes d'énergie nucléaire et de missiles balistiques, et de cesser son soutien aux chiites dans les conflits régionaux du Moyen-Orient. Mais l'Iran compte bien continuer à vendre son pétrole malgré les menaces...