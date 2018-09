Les six fronts de la guerre commerciale de Donald Trump

Dès la semaine prochaine, presque la moitié des produits chinois importés aux États-Unis seront davantage taxés. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne faiblit pas et fait partie d'un immense champ de bataille que le président américain mène contre le monde entier. Petit état des lieux:

→ La Chine, d'escalade en escalade

La Chine est au cœur de l'obsession de Donald Trump: les États-Unis sont victimes d'un "commerce déloyal" . En janvier, il avait déjà imposé un droit douanier de 9,7 milliards de dollars sur les importations chinoises de panneaux solaires (30%) et les machines à laver (50%). Cet été, nouvelle salve avec des hausses des tarifs douaniers de 50 milliards supplémentaires sur les biens chinois.

À chaque fois, la Chine répond de façon proportionnée sur ses importations de produits américains. Des représailles sont ainsi déjà annoncées sur les mesures du jour annoncées par Donald Trump: 200 milliards de taxes supplémentaires . Et cette "guerre" s'annonce sans fin puisque réponse du berger à la bergère, Trump affirme d'ores et déjà que si ripostes chinoises il y a, il taxera la totalité des importations chinoises.

La Chine importe peu de produits américains, mais cette escalade du conflit peut s'avérer nuisible pour les États-Unis si la Chine venait à interdire les exportations vers les États-Unis de matières premières ou en entravant les services et les investissements américains sur son territoire.

→ L'ALÉNA, en mode pause

L'accord de libre-échange, qui depuis 1994 liait le Canada, les États-Unis et le Mexique, a aussi été dénoncé par Donald Trump. Il a donc voulu rouvrir les négociations qui si elles ont abouti avec le Mexique, patinent toujours avec le Canada.

→ L'automobile européenne, un incendie sous gestion

Trop de voitures allemandes sont vendues aux États-Unis et il y a trop peu d'échanges dans le sens inverse, tel est le constat du président américain. Dans un discours "America First", cette situation passe mal. Trump a donc publiquement porté sa colère sur les marques BMW et Mercedes.