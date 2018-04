Les tarifs douaniers inquiètent industriels et agriculteurs outre-Atlantique

Bien qu'elle soit modeste, la croissance était toujours au rendez-vous aux Etats-Unis. Industriels et agriculteurs se montrent toutefois inquiets de la guerre des tarifs commerciaux voulue par Trump .

L'économie des Etats-Unis a continué de croître de façon "modeste" en mars, mais industriels et agriculteurs se montrent inquiets de la guerre des tarifs commerciaux entamée par l'administration Trump, selon un rapport de conjoncture de la Réserve fédérale publié ce mercredi.

Alors que des droits de douane ont été établis sur l'acier chinois notamment, les industriels constatent une augmentation des prix de l'acier "parfois spectaculaire". Globalement, les prix des biens et services sont en hausse modérée et les salaires progressent mais "sans escalade" tandis que l'embauche devient difficile en raison de l'étroitesse du marché de l'emploi.

Le Livre Beige est régulièrement publié deux semaines avant une prochaine réunion monétaire de la banque centrale (Fed). Celle-ci se tiendra les 1er et 2 mai. Les marchés ne s'attendent pas à un nouveau resserrement monétaire dès ce rendez-vous, après celui décidé en mars.

Hausse des prix de l'acier et de l'aluminium

Dans ce rapport de conjoncture qui porte sur le mois de mars et début avril, les antennes de la banque centrale dans les douze régions rapportent que "des secteurs variés, allant de l'industrie manufacturière à l'agriculture en passant par les transports ont exprimé des inquiétudes sur les tarifs nouvellement mis en place ou proposés".

De nombreuses régions relèvent de vives hausses des prix de l'acier et de l'aluminium, après l'imposition par Washington de droits de douane de 25% et 10% sur les importations de ces matériaux respectifs. "Les constructeurs continuent de remarquer la hausse des prix dans les matériaux de construction et sont inquiets de la possibilité d'une guerre commerciale", rapporte la Fer de Philadelphie (nord-est).