Les terres rares, une arme dangereuse dans la guerre commerciale

Désormais, les terres rares constituent l'un des enjeux du bras de fer économique et politique entre Washington et Pékin. Mais les Chinois doivent manier cette arme-là avec prudence, parce que leur monopole sur ces métaux essentiels aux technologies de pointe n'est peut-être pas si solide...

Dans cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, on va de riposte en riposte. Les médias officiels chinois et les responsables politiques agitent désormais la menace d'une réduction des exportations de terres rares vers les États-Unis. C'est un atout majeur pour Pékin: les terres rares, appelées aussi "pétrole du XXIe siècle" sont des métaux essentiels aux technologies de pointe, notamment les smartphones. Pékin veut donc user de sa position dominante dans les terres rares comme d'un levier dans les négociations commerciales avec Washington.