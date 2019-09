Les victimes et les gagnants de l'affaire ukrainienne

Si Donald Trump et Joe Biden risquent de perdre des plumes dans l’affaire ukrainienne, Elizabeth Warren, qui a toujours combattu la corruption, pourrait gagner des points.

L’affaire ukrainienne fait une victime évidente: Donald Trump. La mise en accusation ("impeachment") du président américain ne fait quasiment plus aucun doute étant donné la détermination des démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants. Sa destitution, à l’issue d’un procès au Sénat majoritairement républicain, reste à l’inverse improbable. Et si la procédure est vue par l’opinion américaine comme un acharnement politique, alors il pourrait devenir gagnant et remonter dans les sondages pour 2020.