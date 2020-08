Louis DeJoy, le fossoyeur de la poste américaine...

Généreux donateur

En mai, le conseil d’administration à majorité républicaine de la poste a nommé Louis DeJoy, un généreux donateur, pour la diriger. Et ce malgré ses investissements dans des services concurrents, comme UPS et Amazon. "Je suis direct, décisif et je ne mâche pas mes mots", a-t-il prévenu ses nouveaux employés dans un message vidéo. Depuis, l’inquiétude grandit. Sous prétexte de faire des économies, le nouveau patron a notamment mis fin aux heures supplémentaires des facteurs et fait retirer des machines à trier le courrier, ce qui a déjà entraîné des retards de livraison. Il a aussi limogé ou muté plusieurs hauts responsables.