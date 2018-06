Melania, fashionista ou communicante de la Maison-Blanche?

On ne parle que de ça: la veste que Melania Trump portait en rendant visite aux enfants sans-papier arrachés à la frontière à leurs parents. Oui, tout le monde en parle mais personne ne comprend: fashion faux pas ou coup de com?

Les États-Unis sont depuis hier focalisés sur une chose: la veste de Melania Trump . Et pourtant l'information du jour aurait dû être ailleurs. La First Lady s'est rendue dans un centre à la frontière avec le Mexique accueillant les enfants sans-papiers séparés de leurs parents par la politique migratoire de l'administration Trump. Le gros sujet polémique du moment.

En montant dans l'avion qui devait l'amener au Texas, elle portait donc une veste kaki au dos de laquelle figurait l'inscription: "I Really don't care. Do U?" (Je m'en fous. Et vous?)