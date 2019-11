Michael Bloomberg dans la course à la Maison blanche

Michael Bloomberg, ancien maire de la ville de New York s’engage dans la course à l’investiture démocrate pour les Présidentielles 2020. Le nom du milliardaire vient ajouter une voix modérée à une liste déjà longue de prétendants à la Maison Blanche.

"Je me présente à la Présidence pour vaincre Donald Trump et reconstruire l’Amérique. Nous ne pouvons pas nous permettre encore quatre ans de décisions imprudentes et contraires à l'éthique ", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cette décision est un revirement pour Bloomberg, 77 ans. En mars dernier, il déclarait, qu’il ne se présenterait pas aux Présidentielles. L'homme a longtemps entretenu le mystère, comme il y a quatre ans, à propos de son éventuelle candidature à la présidentielle, élection à laquelle il avait fini par renoncer à se présenter comme indépendant.

L'ex-maire de New-York entend maintenant obtenir l'investiture démocrate encore très ouverte avec 17 candidats prêts à défier Donald Trump en novembre 2020.

Selon la société Advertising Analytics, le milliardaire a acheté au total, dans une vingtaine d'Etats américains, pour 31 millions de dollars d'encarts publicitaires, plus grosse somme jamais dépensée par un candidat à la présidentielle américaine.