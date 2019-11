Michael Bloomberg dépense une partie de sa fortune pour faire barrage à Trump

L'ex-maire de New York Michael Bloomberg n'a pas encore décidé s'il serait candidat à la présidentielle américaine, mais il lance ce vendredi une campagne de publicité en ligne anti-Trump, moyennant 100 millions de dollars. Le milliardaire, huitième fortune mondiale selon Forbes, a confirmé dans un tweet le lancement de cette campagne, annoncée au New York Times par son conseiller Howard Wolfson.

Ces publicités en ligne, qui ne présentent pas Michael Bloomberg mais se concentrent sur la critique de Donald Trump, ciblent les Etats de l'Arizona, du Michigan, de Pennsylvanie et du Wisconsin, quatre Etats qui pourraient voter aussi bien démocrate que républicain en 2020, et donc clés pour remporter la présidentielle.

Celui qui fut maire de New York de 2002 à 2013, fort d'une fortune personnelle évaluée à plus de 50 milliards de dollars, avait déjà dépensé 100 millions pour soutenir des candidats démocrates aux élections américaines de mi-mandat de novembre 2018.

Sa possible candidature, qui viendrait bousculer la course pour l'investiture démocrate qui compte déjà 18 candidats, a suscité des réactions très contrastées. Certains estiment que sa fortune, ses qualités d'homme d'affaires "self-made man" et de porte-drapeau de la lutte contre le réchauffement climatique en font le meilleur challenger de Trump. Mais d'autres, surtout du côté des démocrates les plus à gauche comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, le voient comme l'incarnation de la peur des milliardaires qu'ils proposent de taxer lourdement pour réduire les inégalités.