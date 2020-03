Michael Bloomberg se retire de la primaire démocrate et soutient Joe Biden

Il y a trois mois, je suis entré dans la course à la présidence pour vaincre Donald Trump. Aujourd'hui, je quitte la course pour la même raison: vaincre Donald Trump

"J'ai toujours pensé que pour vaincre Donald Trump, il fallait d'abord s'unir derrière le candidat le plus apte à le faire. Après le vote d'hier, il est clair que le candidat est mon ami et un grand Américain, Joe Biden".

"Il y a trois mois, je suis entré dans la course à la présidence pour vaincre Donald Trump. Aujourd'hui, je quitte la course pour la même raison: vaincre Donald Trump - car il est clair pour moi que rester dans la course rendrait la réalisation de cet objectif plus difficile", a déclaré Bloomberg à l'issue de sa campagne.