Mort de George Floyd: la fermeté de Trump contre l'empathie de Biden

Chacun son électorat, chacun sa stratégie. Et que le meilleur gagne. Après une semaine de manifestations et d’émeutes en réaction à la mort par asphyxie de l’Afro-Américain George Floyd lors de son interpellation par la police, Donald Trump et Joe Biden jouent deux cartes très différentes.

Porté au pouvoir par un électorat majoritairement blanc et conservateur en 2016, Donald Trump s’affiche sur Twitter comme le représentant de "la loi et l’ordre" et de la "majorité silencieuse". Il blâme les "antifa" (antifascistes), qu’il a décidé de placer sur la liste des organisations terroristes, et reproche aux leaders démocrates d’être trop laxistes face aux manifestants. "Il vous faut dominer. Si vous ne dominez pas, vous perdez votre temps", a-t-il intimé aux gouverneurs lors d’une conférence téléphonique qui a fuité lundi. Il a ensuite menacé d’envoyer l’armée américaine pour mettre fin aux violences.