Mueller serait sur le point de remettre ses conclusions sur le "Russiagate"

Le procureur spécial Robert Mueller pourrait remettre son rapport au secrétaire à la Justice William Barr dès la semaine prochaine. Au-delà du contenu du document, toute la question est de savoir dans quelle forme les conclusions de Mueller seront transmises au Congrès. Les démocrates et certains républicains exigent d’obtenir le rapport intégral du procureur spécial. Si ce n’est pas le cas, le Congrès est prêt à aller au clash avec le département de la Justice.

L’enquête de Mueller, qui avait débuté en mai 2017, peu après le limogeage du directeur du FBI James Comey (sur les ordres de Trump), a porté sur trois éléments: les interférences russes dans la présidentielle de 2016, d’éventuelles collusions entre Moscou et la campagne Trump, et les soupçons de tentatives d’obstruction à la justice pesant sur le président américain.

En vertu des lois américaines, le procureur spécial doit remettre son rapport au secrétaire à la Justice . C’est à ce dernier de décider si le document doit être rendu public ou non et de le transmettre (dans son intégralité ou dans une version synthétisée, voire expurgée) à la commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants. Au-delà de ce que contiendra le rapport de Mueller, toute la question est donc de savoir ce qu’en fera Barr.

Publié ou pas?

Il n’y a d’ailleurs pas que les démocrates qui attendent Barr au tournant. Les dirigeants républicains du Congrès ont également appelé à ce que les conclusions de Mueller soient rendues publiques. La population n’en attend pas moins: d’après un sondage publié début février par le Washington Post, 80% des Américains (et plus de 60% des républicains) estiment qu’elles doivent être publiées.

Ce que l’on sait déjà

Mueller doit notamment communiquer à Barr les raisons pour lesquelles il a décidé d’inculper certaines personnes et pas d’autres. Or, on dispose déjà de pas mal d’éléments à ce sujet. À ce stade-ci pas moins de 34 personnes ont en effet été inculpées, dont 26 ressortissants russes qui ne (re)mettront sans doute jamais les pieds aux Etats-Unis.