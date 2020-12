Neera Tanden , le talon d'Achille de Joe Biden

Mais avant d'accéder à ce poste, Neera Tanden devra être approuvée par le Sénat. Or, ce ne sera pas une formalité pour celle qui, à 50 ans, est présidente du Center for American Progress, un cercle de réflexion de gauche. Les républicains, actuellement majoritaires au Sénat, ne sont pas tendres avec elle. Mais elle-même n'a jamais été tendre avec Donald Trump et, selon Drew Brandewie, porte-parole du sénateur républicain John Cornyn, elle a lancé "un flux continu de commentaires désobligeants sur les sénateurs républicains" et n'a "aucune chance d'être confirmée". Les partisans de Bernie Sanders ne la portent pas non plus dans leur coeur.