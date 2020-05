Négociations commerciales hautement stratégiques entre Londres et Washington

Après des années de discussions "sous le manteau", le Royaume-Uni et les États-Unis ont officiellement entamé leurs négociations commerciales pour un accord de libre-échange, censé permettre aux Britanniques de préparer leur rebond post-Brexit... et post-Covid.

Peut-être est-ce le meilleur timing pour signer un accord commercial géant. À moins que ce soit le pire. Le lancement des négociations officielles entre le Royaume-Uni et les États-Unis intervient en effet au moment où les conséquences de la crise économique liée au coronavirus sont encore très difficiles à anticiper. Il se situe également à un stade où d’autres négociations commerciales plus importantes, entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, semblent durablement bloquées, même si Boris Johnson souhaite toujours les conclure avant la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020. Ces négociations UK-US prennent également place à exactement six mois de l’élection présidentielle américaine.