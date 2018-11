Nette hausse des créations d'emplois aux USA

Le taux de chômage américain est resté stable en octobre à 3,7% mais les créations d'emplois ont plus rebondi que prévu tandis que la croissance des salaires s'accélère.



Malgré le passage de l'ouragan Michael en Floride, les créations d'emplois ont atteint 250.000 après les 118.000 d'août (révision en baisse), dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 185.000 créations.



Les salaires ont, quant à eux, enregistré une hausse de 0,18% par rapport au mois de septembre. Sur un an, la croissance des salaires s'est accélérée à 3,1%, soit un rythme bien supérieur à celui de l'inflation. Il s'agit en outre du rythme le plus rapide depuis avril 2009, a précisé le département du Travail.