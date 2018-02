Nouveau shutdown aux USA. Pour quelques heures

Les parlementaires avaient jusqu'à jeudi minuit pour adopter l'accord trouvé dans la semaine par les chefs de file républicains et démocrates. Mais l'obstruction du sénateur républicain Rand Paul, hostile à un accroissement des déficits publics , a retardé les travaux au Sénat, qui a ajourné sa séance avant l'échéance.

→ Il s'agit du second "shutdown" en trois semaines.

Sans financement, c'est le "shutdown" pour l'Etat fédéral, qui ne dispose plus de crédits et doit mettre au chômage technique des centaines de milliers de fonctionnaires dans les services fiscaux ou les parcs nationaux. L'administration Trump avait vécu sa première paralysie le 20 janvier, déjà faute d'accord sur le budget. Elle avait duré trois jours.

Ce nouvel épisode a été provoqué par le sénateur républicain du Kentucky Rand Paul qui s'oppose à la proposition de loi portant sur le financement du gouvernement américain. Le Sénat et la Chambre haute du Congrès doivent passer en revue le document de 600 pages au cours des prochaines heures.

Certains élus avaient annoncé qu'ils s'opposeraient au texte qui augmente le plafond des dépenses. Le sénateur affilié aux républicains Rand Paul a bloqué le vote pendant plusieurs heures et la présidence du Sénat a dû suspendre la séance.

Le chef de la majorité sénatoriale, le républicain Mitch McConnell, et son homologue démocrate, Chuck Schumer, avaient pourtant trouvé mercredi un terrain d'entente sur les montants des budgets 2018 et 2019, permettant au gouvernement de planifier à long terme ses dépenses et investissements.