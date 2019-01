Nouvelle brouille américano-turque

Le ton est monté d’un cran entre Washington et Ankara sur le sort des milices kurdes YPG combattant l’Etat islamique aux côtés des forces de la coalition internationale dans le nord de la Syrie.

Dans le cadre de ce partenariat, les Etats-Unis versent une aide militaire de l’ordre de 3 à 5 millions de dollars par an à la Turquie tandis que cette dernière accueille des troupes américaines et de l’Otan sur une dizaine de sites. Eviter l’escalade est dès lors primordial pour les deux parties. En visite en Arabie saoudite, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a d’ailleurs tenté de calmer le jeu hier, en affirmant que les Etats-Unis continuaient à négocier la création d’une zone tampon en Syrie pour protéger tant les alliés kurdes de Washington que la Turquie.

Le dossier kurde n’est pas seul à empoisonner les relations entre Washington et Ankara.

Le sort des milices YPG pose sérieusement question depuis l’annonce par Trump, en décembre, du retrait des troupes US de Syrie . La nouvelle avait été saluée par la Turquie qui s’était empressée d’envoyer des troupes à la frontière . Elle accuse les milices YPG d’être de mèche avec les séparatistes kurdes du PKK qu’elle considère comme une organisation terroriste (avis partagé par les Etats-Unis et l’Union européenne). Depuis, Washington tente d’arracher à Ankara des garanties quant à la sécurité de ses alliés de l’YPG.

Les autres différends

Le dossier kurde n’est pas seul à empoisonner les relations entre Washington et Ankara. Le rapprochement opéré par la Turquie avec la Russie et Téhéran sur le dossier syrien n’est pas vu d’un bon œil à Washington. Ni le fait que la Turquie poursuive ses importations de gaz russe et iranien.