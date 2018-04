Pékin sort l'artillerie lourde face à Trump

La Chine va appliquer de nouveaux droits de douane à 106 catégories de produits américains tels que le soja, les voitures et les substances chimiques. La riposte chinoise est à la hauteur des menaces de Pékin, qui avait promis des mesures équivalentes à celles des Etats-Unis, mais elle a été plus rapide que les observateurs ne s'y attendaient, ce qui a surpris les marchés financiers.

La Chine a annoncé l'imposition prochaine d'une taxe de 25% sur les avions, le soja, le maïs, les voitures et d'autres produits importés des Etats-Unis, une mesure de rétorsion après l'annonce par Washington de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises.

Le ministère chinois du Commerce a listé 106 produits qui seront visés, et qui représentent un montant d'environ 50 milliards de dollars d'importations par an . La date de mise en application de la taxe sera annoncée ultérieurement, a précisé le ministère.

• Les marchés ont réagi: les indices boursiers européens et les contrats à terme sur les indices de Wall Street ont creusé leurs pertes après ces annonces, qui ont également fait reculer le dollar face à un panier de devises de référence ainsi que le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans. Suivez la réaction des marchés en direct sur notre Market Live

Cette annonce intervient quelques heures après la publication par Washington d'une liste, provisoire, de 1.300 produits d'importation chinois qui pourraient bientôt faire l'objet de taxes douanières supplémentaires. La liste vise des importations représentant "approximativement 50 milliards de dollars", et cible des secteurs divers, dont l'aéronautique, les technologies de l'information et de la communication, la robotique et les machines.