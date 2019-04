On s'approche d'un accord entre les Etats-Unis et la Chine

Les Etats-Unis et la Chine ont entamé mercredi à Washington leur neuvième round de discussions commerciales. Et apparemment, les choses avancent.

Selon la presse américaine, la Chine se serait notamment engagée à augmenter substantiellement ses importations de marchandises d’ici 2025 . D’autres engagements auraient été faits, au point où une date pour un prochain sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping pourrait être très prochainement annoncée. En attendant, Trump recevra Liu He, le négociateur en chef chinois à la Maison-Blanche ce jeudi, dans l’après-midi (vers 20h30, heure belge).

90% de l'accord est bouclé, mais les 10% restants sont les plus difficiles.

Mercredi, Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison-Blanche, a affirmé qu’il y avait "des progrès partout" et que les deux parties espéraient "approcher cette semaine" d’un accord. D’après le vice-président de la Chambre de commerce américaine Myron Brilliant, "90% de l’accord est bouclé, mais les 10% restants sont les plus difficiles".

Les avancées

Sur quoi les Chinois et les Américains seraient-ils dès lors tombés d’accord? D’après l’agence Bloomberg, Pékin se serait engagé à augmenter ses importations de marchandises américaines (dont du soja et du gaz naturel liquéfié) d’ici 2025. De premières échéances intermédiaires, auxquelles les Chinois devraient commencer à accroître leurs achats, seraient fixées à 90 et 180 jours après sa signature.