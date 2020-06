Oprah Winfrey et Stedman Graham, l'alliance du feu et de la force tranquille

La célèbre présentatrice américaine et son compagnon de vie de 30 ans incarnent le couple ayant la valeur nette la plus forte. Ils précèdent Jay-Z et Beyoncé, qui les surpassent en influence sur Instagram.

Les Américains sont très friands de classements répertoriant les personnalités les plus riches, les plus célèbres, les plus influentes, les plus connectées. Un classement récent répertorie les 40 couples les plus dynamiques en se basant sur une estimation de leur valeur nette et sur leur présence sur Instagram.

3,5 milliards $ Avec ses 3,5 milliards de dollars de valeur estimée, le couple Winfrey-Graham devance le duo Beyoncé/Jay-Z (1,5 milliard).

En valeur nette estimée, le couple formé par la star de la télévision Oprah Winfrey et l'homme d'affaires-écrivain Stedman Graham trône en tête de ce classement des "Celebrity Power Couples". Avec ses 3,5 milliards de dollars, il précède de loin le duo Jay-Z/Beyoncé (1,5 milliard). On notera aussi la 6e place du couple Elton John-David Furnish (550 millions de dollars). David et Victoria Beckham (450 millions) occupent la 9e place.

Au classement global reprenant le pouvoir d'influence, la valeur nette et le nombre de followers sur Instagram, le couple Jay-Z/Beyoncé prend les devants sur le duo Winfrey-Graham. Avec leurs 18,1 millions de followers, ces derniers font pâle figure face aux 143,8 millions de suiveurs des stars de la musique.

Les dates clés - Stedman Graham naît le 6 mars 1951 à Whitesboro (New Jersey), Oprah Winfrey le 29 janvier 1954 à Kosciusko (Mississippi) - Diplômes : bachelier en sciences sociales et master en education à la Ball State University pour Stedman, bachelier en communication pour Oprah - 1986 : Oprah Winfrey, qui s'apprête à lancer son propre programme national, the Oprah Winfrey Show, rencontre Stedman Graham lors d'un événement caritatif à Chicago - 1988 : Stedman Graham crée S. Graham & Associates, société de consultance entrepreneuriale et éducationnelle - 1992 : fiançailles d'Oprah Winfrey et Stedman Graham - Le couple n'a pas d'enfant. Stedman Graham est le père d'une fille, Wendy, née en 1975 d'un précédent mariage

Médiatique (ou pas)

Personnalité hautement médiatique, Oprah Winfrey fait pas mal d'ombre à un conjoint dont la taille (2,01 mètres sous la toise) est inversement proportionnelle à sa présence médiatique. A fortiori de ce côté de l'Atlantique, mais aussi chez l'oncle Sam.

L'animatrice TV a toujours été très discrète sur sa vie privée. Première présentatrice noire à percer à la télévision, "Oprah", comme on l'appelle outre-Atlantique, a su créer autour de son nom et de son image une véritable marque à l'influence considérable aux Etats-Unis. Au point d'alimenter, début 2018, les rumeurs, rapidement démenties, d'une candidature à la présidentielle de novembre prochain contre Donald Trump.

Depuis leur rencontre en 1986, Oprah et Stedman ne se sont jamais quittés. Soucieuse de préserver sa vie privée, Oprah participe en solo aux grands happenings mondains. Non sans saluer les accomplissements professionnels de son compagnon.

La distanciation au pied de la lettre Avec le Covid-19, la distanciation sociale est devenue la norme. Celle-ci s’est imposée jusque dans la maison des Graham-Winfrey. De retour d’un voyage d’affaires, Stedman Graham a été prié par sa célèbre compagne de dormir dans la chambre d'amis. Victime d’une pneumonie l’an dernier, Oprah Winfrey fait partie des personnes à risques en cas de contamination. La prudence a donc prévalu.

Education

Derrière sa relative discrétion, Stedman Graham est un chef d'entreprise et un auteur spécialisé dans l'éducation et le développement personnel. Né dans une famille pauvre, Stedman Graham a commencé par gagner sa vie grâce au basket-ball, qu'il a pratiqué au niveau professionnel en Europe dans sa jeunesse. Après l'université, il travaille dans une prison, où il prend conscience de la difficulté des détenus à se préparer à leur réinsertion.

C'est en 1988 qu'il crée sa société, S. Graham & Associates, spécialisée dans la consultance en entrepreneuriat et en éducation. Il en est toujours le CEO. Depuis lors, ce gourou des affaires a publié une douzaine de livres et conseillé des entreprises telles que CNN, GSK, Manpower, ou encore le ministère américain de l'Education.

"Je ne dis pas qu'elle (Oprah) est plus riche que moi, mais elle bien plus célèbre." Stedman Graham Compagnon d'Oprah Winfrey

Aux côtés de sa compagne passionnée et fougueuse, Stedman Graham incarne une force tranquille teintée d'humour. Peu médiatique, il n'en est pas moins un homme d'affaires avisé, si l'on en juge par une fortune évaluée à quelque 10 milliards de dollars. "Je ne dis pas qu'elle (Oprah) est plus riche que moi, mais elle bien plus célèbre", dit-il.

Fiancé en 1992, le couple n'a jamais franchi le pas du mariage et de la descendance. Un choix délibéré et assumé.

Un petit verre? Oui, sans alcool La première rencontre entre Oprah Winfrey et Stedman Graham remonte à 1986 à Chicago. Ils se sont revus peu après. Oprah Winfrey raconte dans la presse américaine qu'elle a proposé à son futur conjoint d'aller boire une bière. "Il m'a répondu qu'il ne buvait pas. Il ne l'a toujours pas fait", raconte-t-elle. Elle le trouvait trop beau pour s'intéresser à elle. Elle se trompait.