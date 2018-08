Optimiste, Trump voit l'économie américaine croître de plus de 5%

"Comme vous le savez, nous sommes en train d'enregistrer des records (...) du PIB. Personne ne pensait être au-dessus, ni même près de 2 (pour cent), et nous sommes à 4,1!",a déclaré Donald Trump lors d'un dîner avec des dirigeants d'entreprises. Le président américain faisait référence au rythme d'expansion atteint au 2e trimestre, qui à 4,1% en rythme annuel est le plus fort en quatre ans.

Et il pense même que l'économie US peut aller "beaucoup plus haut". Avec les accords commerciaux à venir, l'économie pourrait "aller beaucoup plus loin", a jouté Trump. "Ce prochain trimestre sera - ce n'est qu'une estimation -, mais ils disent déjà que cela pourrait être dans les 5 (pour cent)".