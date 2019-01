Où en est la crise migratoire américaine qui a provoqué le "shutdown"?

Sans le bras-de-fer entre le président Trump et les démocrates au sujet de la construction d’un mur à la frontière mexicaine, il n’y aurait pas de "shutdown". Que se passe-t-il à cette fameuse frontière?

Depuis le 22 décembre dernier, un quart de l’administration fédérale américaine est paralysé. Pas moins de 800.000 fonctionnaires sont au chômage technique ou obligés de travailler sans être payés. Tout cela, parce que Donald Trump s’entête à réclamer 5 milliards de dollars pour financer la construction d’un mur à la frontière mexicaine et que les démocrates, redevenus majoritaires à la Chambre des représentants, refusent de les lui donner. Jeudi soir, ils ont adopté deux textes de loi visant à financer les administrations actuellement paralysées sans prévoir un penny pour le mur.

Mais Trump n’en démord pas: il faut, selon lui, protéger le pays contre "une invasion" de migrants, dont certains ne seraient que des criminels, voire des terroristes. Il menace de faire durer le "shutdown" aussi longtemps qu’il le faudra pour obtenir gain de cause. Les électeurs de Trump exultent. Ses détracteurs l’accusent de mentir sur la question migratoire à des fins bassement politiques. Tentons d’y voir plus clair.

Les Etats-Unis sont-ils "envahis" par des immigrés clandestins?

Vue en plein écran ©REUTERS

Pas vraiment. Il y en a même beaucoup moins aujourd’hui qu’au début des années 2000. D’après des statistiques du Département de la sécurité intérieure, plus de 1,6 million de personnes avaient été arrêtées en 2000 alors qu’elles tentaient de franchir illégalement la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.

Les chiffres ont ensuite progressivement diminué pour tomber sous la barre des 400.000 immigrés clandestins arrêtés en 2011. Depuis, ils évoluent en dents de scie. Si le nombre d’immigrés clandestins a augmenté de 28% entre 2017 et 2018 (à 397.000), il avait ainsi baissé de 25% l’année précédente.

Cela n’a pas empêché Donald Trump de faire de la question migratoire son fonds de commerce, de l’utiliser comme épouvantail pendant la présidentielle de 2016. La tactique s’est avérée payante. Il a remis ça cet été en utilisant les images de la caravane de migrants centraméricains se dirigeant vers les Etats-Unis pour instiller à nouveau un climat de peur auprès de ses électeurs. Résultat des courses: les républicains, adeptes d’une politique migratoire musclée, ont pu limiter les dégâts aux élections de mi-mandat en gardant leur majorité au Sénat.

La plupart des observateurs politiques américains estiment que si Trump se montre intraitable sur le financement du mur, quitte à se voir reprocher le "shutdown", c’est encore et toujours par pur calcul politique. Et les images montrant les autorités américaines disperser des migrants à la frontière mexicaine à coup de gaz lacrymogène pendant la nuit de Nouvel An ne feraient que galvaniser ses partisans et entretenir le mythe d’une menace migratoire pesant sur les Etats-Unis.

Qui sont les migrants qui veulent traverser la frontière mexicaine?

Leur profil a évolué au cours des dix dernières années. Auparavant, il s’agissait essentiellement de travailleurs mexicains se rendant aux Etats-Unis pour y travailler au noir dans les exploitations agricoles ou le bâtiment, par exemple. Puis, la crise financière est passée par là. Et tandis que les opportunités d’emplois pour cette main-d’oeuvre bon marché disparaissaient aux Etats-Unis, le Mexique est entré dans une période de croissance économique. Petit à petit, le flux d’immigrés clandestins mexicains a commencé à se réduire. Le tour de vis opéré au niveau des contrôles frontaliers depuis l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche a également contribué à en dissuader plus d’uns, même s’ils restent nombreux à vouloir fuir la violence des gangs.

Vue en plein écran ©Photo News

Dans le même temps, les Etats-Unis ont vu arriver de plus en plus de migrants venus d’Amérique centrale, et en particulier du "Triangle du Nord" constitué par le Guatemala, le Honduras et le Salvador, trois pays extrêmement pauvres et violents. Ce ne sont plus des travailleurs clandestins qui cherchent à traverser la frontière, mais des familles, voire des enfants non accompagnés. En octobre et en novembre derniers, quasi 50.000 clandestins venus tenter leur chance en famille et un peu plus de 10.000 jeunes non accompagnés de moins de 18 ans ont été interpellés à la frontière.

Ces gens ne viennent pas pour travailler dans l’ombre, mais pour demander asile. Or, le droit américain stipule que toute personne demandant l’asile peut rester sur le territoire américain le temps que sa requête soit traitée par le système judiciaire américain, ce qui peut durer des mois, voire plus. Pas question de les renvoyer chez eux manu militari comme cela pouvait être le cas pour les Mexicains et Trump n’aime pas cela.

Que fait Donald Trump en attendant "son" mur?

Vue en plein écran ©EPA

Le président américain n’est pas resté les bras croisés. Il a multiplié les initiatives visant à dissuader les migrants de venir tenter leur chance aux Etats-Unis et à satisfaire sa base électorale. Alors que la campagne des élections de mi-mandat battait son plein, il ordonnait ainsi l’envoi de 6.000 soldats américains à la frontière et annonçait qu’ils pourraient utiliser la force si nécessaire.

Ces derniers mois, il a également menacé à plusieurs reprises de fermer la frontière mexicaine, une menace qu’il a encore tout récemment brandie pour tenter de forcer les démocrates à lui allouer des fonds pour la construction de son mur.

Pour Trump, la situation à la frontière serait devenue intenable. Il n’a pas tort alors que des dizaines de milliers de migrants y attendent de voir traiter leur demande d’asile. Mais c’est une autre mesure décidée par son administration qui rend le problème aussi criant: celle de fixer des quotas journaliers drastiques quant au nombre de demandes d’asiles qui peuvent être traitées aux différents postes de frontière.

C’est désormais au compte-goutte que les dossiers sont traités, ce qui ne fait que gonfler les rangs de ces migrants faisant le pied de grue à la frontière. Ou encourager les traversées illégales. Début novembre, l’administration Trump annonçait d’ailleurs que toute personne entrant illégalement aux Etats-Unis se verrait refuser automatiquement le droit d’asile. Quelques jours plus tard, la mesure était recalée par la justice américaine.

Vue en plein écran ©AFP

La décision la plus polémique prise à ce jour par Trump, aura été d’ordonner au printemps dernier la séparation des familles à la frontière et le placement des enfants dans des centres fermés. Devant la vague d’indignation que cette mesure avait entraînée à travers le pays, et dans le monde, Trump faisait machine arrière fin juin. En attendant, des centaines d’enfants attendent encore d’être réunis à leur famille. Certains pourraient ne jamais retrouver leurs parents. Le décès en décembre dernier de deux enfants détenus par les autorités américaines a remis sous les projecteurs le sort de ces jeunes.

Et les relations avec le Mexique dans tout ça?

Vue en plein écran ©EPA

A l’origine, Trump voulait que le Mexique paie le mur. Mais l’ancien président mexicain Enrique Pena Nieto s’y était fermement opposé et le président américain n’en parle plus trop. Le nouveau président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador se veut pour l’instant prudent. Il a obtenu de Trump une promesse d’aide au développement des régions les plus pauvres du Mexique. Mexicains et Américains seraient également en discussion depuis plusieurs mois pour voir comment encourager les migrants centraméricains à demander l’asile au Mexique plutôt qu’aux Etats-Unis. Mais rien ne serait encore sorti de ces tractations.