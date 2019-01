Pas d'issue en vue pour le shutdown aux États-Unis

Depuis plus de 16 jours, l’administration américaine est à l’arrêt. Donald Trump est prêt à tout pour obtenir la construction d’un mur à la frontière sud. Mais les démocrates ne l’entendent pas de cette oreille.

Donald Trump le répète: il ne cédera pas sur la question du mur avec la frontière mexicaine, et ce malgré un shutdown qui paralyse les services fédéraux américains depuis deux semaines. Alors pour convaincre les démocrates d’allouer les 5,7 milliards de dollars nécessaires pour la construction du mur, et ainsi trouver un accord sur une loi budgétaire, le locataire de la Maison-Blanche a tenté une nouvelle proposition: un mur en acier plutôt qu’en béton. "Les démocrates n’aiment pas le béton, a-t-il expliqué dimanche. Alors on va leur donner de l’acier."

Les démocrates menés par Nancy Pelosi, qui ont repris le contrôle de la Chambre des représentants, attendent toujours de savoir comment l’administration compte dépenser la somme demandée au Congrès pour construire le mur. Pour seule réponse, le ministère du Budget a publié une lettre dimanche soir en confirmant le montant pour ériger 376 kilomètres de nouvelles "barrières d’acier".

800 millions L’enveloppe demandée au Congrès par Trump inclut 800 millions de dollars pour répondre aux "besoins humanitaires urgents", dont l’installation de meilleurs centres à la frontière pour accueillir, soigner et nourrir les migrants.

Les démocrates vont-ils lâcher du lest et finalement accepter de financer un mur qu’ils qualifient d’"immoral", coûteux et inefficace? Selon le Washington Post, c’est une autre proposition qui pourrait les faire basculer.

L’enveloppe demandée au Congrès par Trump inclut 800 millions de dollars pour répondre aux "besoins humanitaires urgents", dont l’installation de meilleurs centres à la frontière pour accueillir, soigner et nourrir les migrants. Un des chevaux de bataille des démocrates. Mais rien ne dit que cette proposition sera suffisante, et les négociations devraient se poursuivre encore dans les prochains jours.

Donald Trump, qui ne compte pas abandonner l’une de ses promesses de campagne, n’a pas hésité à déclarer que ce shutdown pourrait durer plusieurs mois, voire une année. Si chaque parti tente de faire porter la responsabilité de ce blocage sur l’autre, en attendant, quelque 800.000 fonctionnaires sont au chômage technique, des musées ont été contraints de fermer leurs portes et des ordures s’entassent dans les parcs nationaux. Ce shutdown menace de devenir l’un des plus longs de l’histoire américaine, se rapprochant des blocages de 1978 (19 jours) et de 1995 (21 jours).

État d’urgence

Le Président américain évoque la possibilité de recourir à l’urgence nationale pour contourner le shutdown, mais ce scénario risquerait de déclencher des recours en justice.

"Les démocrates n’aiment pas le béton." Donald Trump Président des Etats-Unis

De leur côté, les démocrates envisagent d’adopter une série de textes pour rouvrir le gouvernement, en commençant par l’administration fiscale et le Trésor, mais ces textes n’ont aucune chance d’être adoptés au Sénat, contrôlé par les républicains.