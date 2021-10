Pas de shutdown aux États-Unis, mais le plan de Biden doit attendre

Soirée en deux temps pour le président américain. Joie et déception. Jeudi soir, Joe Biden a pu pousser un ouf de soulagement en signant une loi de finances temporaire , qui a permis aux États-Unis d'éviter in extremis le shutdown , la paralysie des services fédéraux.

Le texte prolongeant le budget actuel jusqu'au 3 décembre a été adopté par la Chambre des représentants et le Sénat avec des majorités confortables. L'adoption "de cette loi nous rappelle que la coopération entre partis est possible", s'est réjoui Joe Biden.

Une querelle entre démocrates

Qu'est-ce qui cale pour ce plan de 1.200 milliards de dollars? Le problème vient de la frange la plus à gauche du parti démocrate, qui est fâchée de ne pas avoir reçu la promesse des sénateurs centristes Kyrsten Sinema et Joe Manchin d'approuver le volet social, d'un montant de 3.500 milliards de dollars. Or, la majorité démocrate au Sénat est si courte que toute défection peut anéantir les chances de passage de ce texte.